После введения безвиза спрос на круизы Хабаровск — Фуюань вырос в 6 раз

Свыше 1800 туристов перевез теплоход «70 лет Победы» за этот май. Напомним, судно ходит по маршруту «Хабаровск — Фуюань». В мае прошлого года на отдых за границу по Амуру в обе стороны отправились более 300 путешественников, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
«Введение безвизового режима спровоцировало интерес путешественников. По статистике Хабаровского края, благодаря новым правилам взаимный турпоток увеличился на 30%. Хабаровск играет в этом особую роль: он не просто город, а настоящий дипломатический центр, удобная точка старта для круизов и туров. Мы постепенно модернизируем существующую инфраструктуру и создаем новую. Напомним, что через несколько лет в регионе откроется пункт пропуска на Большом Уссурийском острове, строительство которого контролирует лично губернатор Дмитрий Демешин. Новый объект также поможет региону нарастить поток путешественников», — отметили в краевом Минтрансе.
Только на российском судне пассажиропоток вырос в 5,7 раз. Положительная динамика вызвана в том числе введением безвизового режима в обеих странах. В этом году главы государств договорились о продлении — теперь до конца 2027 года путешественники могут посетить соседнюю страну без виз. Правило распространяется на выезды до 30 дней для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, обмена или транзита.
Для повышения туристической привлекательности, а также и по просьбам пассажиров, была пересмотрена ценовая политика на российском судне «70 лет Победы». Так, со 2 июня цена проезда в одну сторону на одного пассажира снизилась почти на 30% и теперь составляет 5 750 рублей в будние (понедельник, вторник, четверг), в выходные (пятница, суббота, воскресенье) и праздничные дни билет в одну сторону обойдется пассажиру в 6 500 рублей.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Хабаровск станет одной из «жемчужин» нового туристического проекта «Восточное ожерелье России». Это железнодорожный турмаршрут, ориентированный на путешественников не только из России, но и из Китайской Народной Республики. Он будет проходить через четыре дальневосточных региона — Хабаровский и Приморский края, Амурскую область и ЕАО. Маршрут рассчитан на 4−5 дней и будет действовать круглогодично.