После введения безвиза спрос на круизы Хабаровск — Фуюань вырос в 6 раз

Для повышения туристической привлекательности, а также и по просьбам пассажиров, была пересмотрена ценовая политика на российском судне «70 лет Победы». Так, со 2 июня цена проезда в одну сторону на одного пассажира снизилась почти на 30% и теперь составляет 5 750 рублей в будние (понедельник, вторник, четверг), в выходные (пятница, суббота, воскресенье) и праздничные дни билет в одну сторону обойдется пассажиру в 6 500 рублей.