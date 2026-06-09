Прокуратура в ЕАО взыскивает затраты на ликвидацию возгораний с поджигателей

Выяснилось, что оба пожара возникли из-за действий местных жителей, поджёгших мусор и сухую растительность. Нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и оштрафованы. Прокуратура подала в суд иски о взыскании с них расходов на тушение пожаров.