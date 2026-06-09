8−9 июня временно ограничат движение автотранспорта через ж/д переезд в Иланско-Нижнеингашском округе

В период с 23:00 8 июня до 23:00 9 июня будет закрыт для движения автотранспорта железнодорожный переезд, расположенный на автодороге, соединяющей деревни Старая Пойма и Новая Пойма (улица Трактовая, рядом с остановочным пунктом Пойма КрасЖД).