В СК сказали, когда станет известно о следующих поисках Усольцевых

Будет ли организован новый выезд в Кутурчинское Белогорье, если пропавшую семью не найдут до конца текущей операции, пока неизвестно, сказала представитель СК. Данные о возможных новых поисковых мероприятиях, их датах и участниках, вероятно, появятся позже, когда вернутся следователи, задействованные в поисках, проходящих с 4 по 9 июня.