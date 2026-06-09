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В СК сказали, когда станет известно о следующих поисках Усольцевых

Текущая операция заканчивается 9 июня.

Сотрудница пресс-службы Следственного комитета Анастасия Дядечкина ответила на вопрос корреспондента krsk.aif.ru о следующих поисках Усольцевых.

Будет ли организован новый выезд в Кутурчинское Белогорье, если пропавшую семью не найдут до конца текущей операции, пока неизвестно, сказала представитель СК. Данные о возможных новых поисковых мероприятиях, их датах и участниках, вероятно, появятся позже, когда вернутся следователи, задействованные в поисках, проходящих с 4 по 9 июня.

Напомним, ранее руководитель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев говорил ТАСС, что отряд хотел бы «развернуть мероприятия с пешими ребятами» непосредственно в зоне, где пропала семья, рассчитывая что это будет возможно сделать в середине или второй половине июня.