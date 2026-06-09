Эксперт Синенкова рассказала, сколько нужно проходить шагов в день

По словам Синенковой, максимальное снижение риска смертности наблюдается при активности в 7−8 тыс. шагов в день. После преодоления этого показателя польза для сердца продолжает расти, но уже не так стремительно. Эксперт отметила, что норма шагов для каждого высчитывается индивидуально и зависит от многих факторов, например перенесенных заболеваний и возраста. «Для пациента после инфаркта миокарда 3 тыс. шагов — это подвиг. Для взрослых до 64 лет достаточно 30 минут быстрой ходьбы пять раз в неделю или минимум 75−150 минут бега, плавания и активных игр в неделю», — подытожила собеседница агентства.