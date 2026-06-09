Красноярский легкоатлет Константин Крылов завоевал две медали на международных соревнованиях

Представитель Красноярского края Константин Крылов завоевал золото и серебро на международных соревнованиях. В министерстве спорта региона рассказали, что в столице завершилась Неделя легкой атлетики, в рамках которой прошли старты с участием более 100 спортсменов из 20 стран. Среди участников были чемпионы мира и олимпийские призеры из Африки, Азии и Южной Америки. На турнире «Мемориал братьев Знаменских» Константин Крылов стал серебряным призером в забеге на 100 метров. Он показал свой лучший результат в сезоне — 10,17 секунды. Первое место занял представитель ЮАР Гифт Леотлела с результатом 10,02 секунды, а третьим стал еще один спринтер из ЮАР Чесвил Джонсон — 10,20 секунды. Также в рамках Недели легкой атлетики прошел международный турнир «Забег на Никольской» на дистанции 60 метров, где Константин Крылов завоевал золото с результатом 6,62 секунды. Серебро в этом забеге взял Чесвил Джонсон из ЮАР — 6,67 секунды, а бронзовым призером стал россиянин Андрей Лукин из Карелии — 6,79 секунды. Напомним, что Красноярск впервые примет «Кубок защитников Отечества» СФО.