Война на 7 фронтов: назван список стран, готовых уничтожить Израиль

«Обмен ударами между Израилем и Ираном произошёл, и, вероятно, атаки с двух сторон будут продолжаться. Трамп, со своей стороны, пытается остановить эскалацию — в нынешней ситуации это не в его интересах. Поэтому главный вопрос сейчас — сможет ли он добиться своего или всё опять вернётся к более масштабному противостоянию», — сказал Семенов.