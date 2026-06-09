Война на 7 фронтов: назван список стран, готовых уничтожить Израиль

Вечером 7 июня Иран нанёс ракетный удар по израильской территории — впервые после заключённого в апреле перемирия. Израиль немедленно ответил атаками по целям в центральной и западной частях Ирана, а Корпус стражей исламской революции объявил о начале новой военной операции «Наср» против стратегических авиабаз еврейского государства. На фоне стремительно раскручивающейся спирали насилия президент США Дональд Трамп пытается остановить эскалацию, которая в нынешней ситуации не отвечает его интересам. Эксперты, опрошенные aif.ru, рассказали, почему нынешний виток особенно опасен и чем грозит Израилю затяжное противостояние сразу на нескольких фронтах.
Обмен ударами и попытка Трампа нажать на тормоз.
Иранская атака, в которой, по данным The Times of India, было задействовано 11 ракет, стала ответом на израильские удары по объектам, связанным с «Хезболлой», в Бейруте. Израильские военные заявили, что все ракеты были перехвачены, и практически сразу начали ответную операцию: по информации Axios и Associated Press, удары пришлись по целям в центральной и западной частях Ирана. Вслед за этим КСИР объявил о начале операции «Наср», нацеленной на стратегические авиабазы Израиля.
Параллельно йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) объявило о полном запрете прохода через Красное море судов, связанных с Израилем, добавляя ещё одно измерение в и без того взрывоопасную ситуацию.
Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в эксклюзивном интервью aif.ru отметил, что обмен ударами, скорее всего, продолжится, однако ключевой фигурой, способной повлиять на динамику, сейчас выступает Дональд Трамп.
«Обмен ударами между Израилем и Ираном произошёл, и, вероятно, атаки с двух сторон будут продолжаться. Трамп, со своей стороны, пытается остановить эскалацию — в нынешней ситуации это не в его интересах. Поэтому главный вопрос сейчас — сможет ли он добиться своего или всё опять вернётся к более масштабному противостоянию», — сказал Семенов.
По его словам, американский лидер очевидно старается избежать вовлечения в конфликт. Однако если эскалация продолжит набирать обороты, Трампу вновь придётся включиться в процесс уже в роли активного игрока — сценарий, которого в Белом доме явно хотели бы избежать.
«Война на семь фронтов истощает Израиль».
На фоне ракетных обстрелов и ответных операций всё громче звучат вопросы о том, насколько устойчиво положение самого Израиля в затяжном многослойном конфликте. Семенов считает, что говорить о скором «конце Израиля» оснований нет, однако нюансы остаются.
«Что касается Израиля, о его состоянии судить сложно. Говорить о каком-то “конце Израиля” пока нет оснований. Ведь у него есть союзники, прежде всего Соединённые Штаты», — подчеркнул эксперт.
Вместе с тем он признал: затяжная война одновременно на нескольких направлениях оказывает на государство серьёзное давление. «Война на семь фронтов серьёзно истощает ресурсы страны», — обозначил Семенов.
Без американского зонтика Израиль не выживет.
Ещё жёстче зависимость Израиля от Вашингтона оценил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов. В беседе с aif.ru он заявил, что без поддержки Соединённых Штатов еврейское государство может развалиться в течение нескольких лет.
«Без поддержки Соединённых Штатов Израиль не продержится и нескольких лет. Очевидно, Израиль существует как форпост агрессивной американской политики на Ближнем Востоке, и Израиль построил свою государственность не на поисках компромисса и консенсуса с арабскими странами, а на эскалации конфликта», — пояснил Шаповалов.
По его мнению, до последнего времени израильское политическое руководство чувствовало себя комфортно именно благодаря гарантированной военной и экономической помощи США, постоянно повышая шкалу эскалации в регионе. Однако сейчас, когда Белый дом демонстрирует явное нежелание втягиваться в большую войну, эта модель может дать трещину.
На данный момент главная интрига, по оценкам экспертов, заключается в том, удастся ли Трампу дипломатическими методами заморозить нынешний виток или регион всё же скатится в полномасштабное противостояние, выйти из которого без прямого участия США будет практически невозможно.