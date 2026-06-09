Врач Мликова рассказала, как помочь проглотившему бытовую химию ребенку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Ребенку, проглотившему бытовую химию, при оказании медицинской помощи до приезда скорой следует промыть рот, дать попить воды и промыть желудок. Об этом рассказала ТАСС и. о. заведующего хирургическим торакальным отделением Областной детской клинической больницы № 9 торакальный хирург Татьяна Мликова.
«Можно промыть ротовую полость. Первые два часа еще эффективно промывание желудка, но это делает уже медперсонал скорой помощи. Родители самостоятельно очень редко могут. Обычно дают воду, либо промывают через зонд желудок. Это делают целенаправленно, чтобы повторно не вызывать травматизацию слизистой пищевода», — рассказала она, отметив, что в первую очередь обязательно нужно вызвать скорую помощь.
Также врач отметила, что симптомы могут проявиться с задержкой, например, в течение первых суток, в зависимости от типа реагента, который проглотил ребенок.