Врач Мликова рассказала, как помочь проглотившему бытовую химию ребенку

«Можно промыть ротовую полость. Первые два часа еще эффективно промывание желудка, но это делает уже медперсонал скорой помощи. Родители самостоятельно очень редко могут. Обычно дают воду, либо промывают через зонд желудок. Это делают целенаправленно, чтобы повторно не вызывать травматизацию слизистой пищевода», — рассказала она, отметив, что в первую очередь обязательно нужно вызвать скорую помощь.