Макаревич* отправится в гастрольный тур после обстрела его дома в Израиле

Чернин рассказал, что уже 12 июня «Машина времени» выступит в Варшаве на фестивале Outloud. Затем у коллектива запланированы концерты в Кишиневе, Белграде и Тель-Авиве. Представитель музыканта подчеркнул, что разговоров о переезде семьи в более безопасное место сейчас нет.