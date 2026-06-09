Макаревич* отправится в гастрольный тур после обстрела его дома в Израиле

Сбежавший из России лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ) после ракетного обстрела его дома в Израиле не собирается менять место жительства и в ближайшие дни отправится в гастрольный тур. Об этом сообщил пресс-секретарь музыканта Антон Чернин.
По его словам, семья артиста не пострадала. В момент атаки Макаревич* вместе с близкими находился в гостях и возвращался домой. Ранее супруга музыканта Эйнат Кляйн сообщила, что после обстрела в детской комнате оказалось выбито стекло, а на территории участка были обнаружены металлические осколки.
Чернин рассказал, что уже 12 июня «Машина времени» выступит в Варшаве на фестивале Outloud. Затем у коллектива запланированы концерты в Кишиневе, Белграде и Тель-Авиве. Представитель музыканта подчеркнул, что разговоров о переезде семьи в более безопасное место сейчас нет.
Макаревич* является основателем и бессменным лидером группы «Машина времени», созданной в конце 1960-х годов. В сентябре 2022 года Министерство юстиции РФ внесло музыканта в реестр иностранных агентов. В последние годы он проживает в Израиле.
По словам Чернина, в ближайшее время музыкант также планирует выпустить новый сольный альбом. Как уточнил представитель артиста, запись материала велась в домашней студии во время бомбардировок.
*Признан иноагентом в РФ.
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