В июне электрички западного направления КрасЖД будут ходить по измененному расписанию

Некоторые электрички по вторникам и пятницам будут выходить в рейс раньше обычного, в том числе, поезда Красноярск — Зыково, Чернореченская — Зыково, Чернореченская — Красноярск. Отклонение от расписания составит от 3 до 38 минут.