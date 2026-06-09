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В июне электрички западного направления КрасЖД будут ходить по измененному расписанию

Маршрут электропоезда Красноярск Северный — Кача — Красноярск будет сокращен до ст. Снежница.

В связи с ремонтными работами на участке Кемчуг — Зеледеево в период с 9 по 30 июня по вторникам и пятницам изменится расписание пригородных поездов западного направления КрасЖД.

В эти дни маршрут электропоезда Красноярск Северный — Кача — Красноярск будет сокращен до ст. Снежница:

отправление со ст. Красноярск Северный в 8:43, прибытие на ст. Снежница в 9:41; отправление со ст. Снежница в 11:32, прибытие на ст. Красноярск в 12:27).

До ст. Кача сокращаются маршруты электричек Дивногорск — Зеледеево:

отправление со ст. Дивногорск в 6.40.

и Базаиха — Зеледеево:

отправление со ст. Базаиха в 11:58 и 17:01).

Кроме того, по вторникам, 9, 16, 23, 30 июня, и пятницам, 12, 19 и 26 июня, вечерние поезда Зеледеево — Красноярск Северный и Зеледеево — Красноярск будут отправляться со станции Кача.

Некоторые электрички по вторникам и пятницам будут выходить в рейс раньше обычного, в том числе, поезда Красноярск — Зыково, Чернореченская — Зыково, Чернореченская — Красноярск. Отклонение от расписания составит от 3 до 38 минут.

На один час позже будет отправляться вечерний поезд Красноярск — Чернореченская (отправление со станции Красноярск в 16:47 вместо 15:47).

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят уточнять расписание перед каждой поездкой.

Это можно сделать по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов «РЖД» 8−800−775−00−00, на сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или в приложении «РЖД Пассажирам».