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Владыку Германа навестили Андрей Бочаров и митрополит Феодор

Ушедшего на покой владыку Германа навестили митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор и губернатор.

Ушедшего на покой владыку Германа навестили митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор и губернатор Андрей Бочаров.

Митрополиту, который возглавил епархию в непростой период восстановления закрытых храмов и монастырей, рассказали о новых проектах в Волгоградской области. Владыку Германа также поблагодарили за его многолетний труд и молитвы за процветание родной земли.

За время своего служения владыка Герман был епископом Венским и Австрийским, Виленским и Литовским, а после — Тульским и Белевским. В январе 1991 года он стал архиепископом Волгоградским и Камышинским, получив сан митрополита 25 февраля 2000 года.

Фото администрации Волгоградской области.