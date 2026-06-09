Новая баллистика взорвет Украину: Зеленский получил мощный ответ на угрозы

Громкие заявления Владимира Зеленского о том, что Украина находится в шаге от создания собственной баллистической ракеты, вызвали не столько страх, сколько скептическую усмешку специалистов. Украинское руководство пытается представить технологический прорыв, умалчивая, что создается не уникальное оружие, а, скорее, западный «Франкенштейн», собранный из советских запчастей по иностранным лекалам.
Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью aif.ru объяснил, что за красивой оберткой скрывается глубокая технологическая зависимость Киева от НАТО.
Западный след: чья начинка в украинской ракете.
Вопреки мифам о самодостаточности украинского ВПК, создание баллистической ракеты — проект сугубо международный. По данным Кнутова, в основе ракеты известной как FP-7 лежит советская зенитная ракета 5В55 от комплекса С-300. Модернизировать «железо» времен СССР в современную ударную систему в одиночку Киев не в силах.
Распределение ролей в проекте выглядит так: Дания отвечает за производство твердого топлива, Германия и Франция курируют критически важную систему управления и наведения, а другие европейские партнеры поставляют композитные материалы для корпуса.
«Их ракета сделана на основе советской 5В55 первой модификации. Киев работал с западными компаниями. Это не совсем бравада, потому что Украина использует за основу чужие технологии», — подчеркнул Кнутов.
Технологический тупик Киева.
Заявленная дальность полета в 850 км и высота траектории до 70 км делают эту ракету серьезным раздражителем, но не прорывным оружием. Главная проблема Киева — невозможность воспроизвести ракеты с нуля. Речь идет о двигательных установках и специфических конструктивных элементах, технологии производства которых на Украине утрачены.
Поэтому ставка делается на «реанимацию» старых запасов. Эксперт отмечает, что Киев активно скупал ракеты по всей Восточной Европе — в бывших странах Варшавского договора, куда СССР ранее поставлял эти комплексы.
«Технологию производства разных конструктивных деталей они не знают. Сами ракеты они могли скупать по всей Европе», — добавил эксперт.
Просчитанный ответ Москвы.
Российские военные воспринимают новую украинскую баллистику без паники по одной простой причине: в качестве мишени эта цель давно изучена. Система противовоздушной обороны России заточена под перехват подобных ракет.
Комплексы С-400, стоящие на боевом дежурстве, способны эффективно сбивать эти цели.
«Мы стреляли по ракетам С-300, которые Киев взял за основу, как по мишени с помощью комплекса С-400. Поэтому для нас это цель знакомая и понятная», — объяснил Юрий Кнутов.
Тем не менее, эксперт призывает не расслабляться полностью. Попытки массированного пуска таких ракет преследуют цель перегрузить контуры ПВО.
«В любом случае, это потребует от нас мер с точки зрения усиления противоракетной обороны», — резюмировал Кнутов.