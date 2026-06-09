Громкие заявления Владимира Зеленского о том, что Украина находится в шаге от создания собственной баллистической ракеты, вызвали не столько страх, сколько скептическую усмешку специалистов. Украинское руководство пытается представить технологический прорыв, умалчивая, что создается не уникальное оружие, а, скорее, западный «Франкенштейн», собранный из советских запчастей по иностранным лекалам.