Блокада Крыма провалилась: фуры-камикадзе ВСУ горят под Запорожьем

«Если Орехов находится рядом с линией боевого соприкосновения, то Запорожье — важный для ВСУ тыловой город. Там сконцентрирована вся инфраструктура того фронта, который действует против нас. Удары могли наноситься по почтовым терминалам или иным складским помещениям, где хранятся беспилотники и проходит их финальная сборка. Те дроны, которые они позже используют против РФ», — отметил военный эксперт.