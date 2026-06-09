Блокада Крыма провалилась: фуры-камикадзе ВСУ горят под Запорожьем

Серия мощных взрывов прогремела в районе города Запорожье и близлежащих населённых пунктов. Пока боевики ВСУ подсчитывают нанесённый военной инфраструктуре ущерб, российские войска продолжают выслеживать и уничтожать важные для киевского режима объекты.
Удары наносились с ювелирной точностью — беспилотники «Герань» и авиабомбы работали по целям, которые давно были на прицеле. И судя по всему, поражены были не просто склады или техника, а ключевые элементы логистической цепи, питающей украинские атаки на Крым и южные регионы России.
Бывший танкист, военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что могло попасть под удар и как ВСУ расплатились за попытку блокады Крыма.
География ударов: от Запорожья до Новоалександровки.
Напомним, ряд околовоенных Telegram-каналов сообщил о серии взрывов в Запорожье и окрестностях — в Орехове, Кушугуме, Новоалександровке. Удары наносились с помощью беспилотников «Герань» и авиабомб.
Взрывы в Запорожской области были зафиксированы в течение дня 7 июня и ночью 8 июня. За сутки было нанесено не менее 22 ударов УМПК, один удар из реактивной системы залпового огня и 26 ударов беспилотниками. Это одна из самых интенсивных серий атак на этот регион за последнее время.
Джерелиевский пояснил, что в районе нанесения ударов находится много важных для ВСУ объектов.
«Если Орехов находится рядом с линией боевого соприкосновения, то Запорожье — важный для ВСУ тыловой город. Там сконцентрирована вся инфраструктура того фронта, который действует против нас. Удары могли наноситься по почтовым терминалам или иным складским помещениям, где хранятся беспилотники и проходит их финальная сборка. Те дроны, которые они позже используют против РФ», — отметил военный эксперт.
Что поразили: склады сборки дронов и мобильные пусковые установки.
Особый интерес для российских военных представляли места, где украинские дроны готовят к атакам на российские регионы. И, судя по интенсивности ударов, эти цели были поражены.
«Удары могли наноситься по почтовым терминалам или иным складским помещениям, где хранятся беспилотники и проходит их финальная сборка. Те дроны, которые они позже используют против РФ», — пояснил Джерелиевский.
Кроме того, под удар, по словам эксперта, могли попасть фуры, которые украинские боевики используют для запуска дронов по российским регионам.
«Украинские боевики используют мобильные пусковые установки на фурах или маскируют пусковые установки под гражданские фуры и в целом под гражданский транспорт. С них запускаются беспилотники. Вот эти установки сейчас активно отслеживаются и уничтожаются, в том числе подобный автопарк мог попасть под удар», — подчеркнул специалист.
То есть российские военные бьют не только по самим дронам, но и по средствам их доставки и запуска. Фуры, маскирующиеся под гражданские, вычисляют и уничтожают.
Почему Запорожье — цель номер один.
Джерелиевский отметил, что из района рядом с Запорожьем активно запускают дроны, в том числе в направлении Крыма.
«В том районе достаточно интенсивно происходит террористическая деятельность против наших коммуникаций, связывающих Крым с Новороссией. Удары по таким автопаркам нельзя назвать ответом за Крым, но это является систематической борьбой», — добавил он.
Речь идёт о планомерной, ежедневной работе по уничтожению инфраструктуры, которая питает украинские атаки. Каждый уничтоженный склад, каждая сгоревшая фура, каждый выведенный из строя оператор дронов — это вклад в безопасность Крыма и других российских регионов, которые ежедневно подвергаются обстрелам.
Попытка блокировать Крым как часть большого плана.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о временном перекрытии движения через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» после удара беспилотника ВСУ.
Эти атаки киевского режима связали с попыткой добиться блокады Крыма. Киев хочет перерезать сухопутный коридор, изолировать полуостров, лишить его снабжения. Но Россия отвечает на каждую такую попытку.
Подполковник запаса Олег Иванников не исключил, что блокада полуострова нужна ВСУ из-за готовящейся атаки на Приднестровье. То есть Украина пытается создать сразу несколько кризисных точек, растянуть силы России, заставить её реагировать на угрозы с разных сторон. Но Москва видит эти планы и наносит упреждающие удары.
Иванников также отметил, что планы Киева связаны с тем, что российские войска выходят к государственным границам ДНР, а Украине нечего этому противопоставить. Поэтому она пытается действовать асимметрично, бить по тылам, по логистике. Но и здесь её настигают российские ракеты и дроны.
Запорожье и его окрестности стали очередным подтверждением того, что российская армия методично уничтожает военную инфраструктуру Украины. Склады, сборка дронов, мобильные пусковые установки — всё это горит и взрывается. Украина пытается блокировать Крым, но расплачивается за это своими же тыловыми базами.
Каждый удар по Запорожью — это не просто месть за обстрелы. Это системная работа, направленная на то, чтобы лишить ВСУ возможности атаковать российские территории. И эта работа приносит плоды. Судя по интенсивности атак, украинские логистические центры в Запорожье понесли серьёзные потери. Восстановить их будет сложно, а главное — дорого и долго. А время работает против Украины.