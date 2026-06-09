В РФ появится ГОСТ с рекомендациями по обустройству комнат матери и ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. ГОСТ с рекомендациями по обустройству комнат матери и ребенка появится в России в конце года, сообщил в интервью ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев на полях ПМЭФ-2026.
В стандарте такие комнаты будут называться семейными.
«Сейчас в работе находится стандарт, который, как планируется, выйдет в конце года, с типовыми рекомендациями по обустройству комнаты матери и ребенка», — сказал он.
Ранее Минтранс РФ утвердил единый стандарт комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума была посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
Полный текст интервью будет опубликован 11 июня в 10:00 мск.