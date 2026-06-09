Директор Черничук: ЗАЭС находится в более уязвимом положении, чем АЭС «Бушер»

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 9 июня. /ТАСС/. Запорожская АЭС находится в более уязвимом положении с точки зрения идущих в ее районе боевых действий, чем АЭС «Бушер» в Иране, поскольку противник находится в нескольких километрах от станции. Однако «Бушер» представляет большую радиационную опасность, поскольку ее реакторы не остановлены, заявил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.
«С точки зрения войны, естественно, мы в более худшем, проигрышном положении по сравнению с “Бушером”, потому что у нас до противника километры считаные. Там немножко больше, и только какие-то воздушные воздействия могут привести к каким-то последствиям на “Бушере”. Радиационно “Бушер”, естественно, более опасен, там повреждения там могут стоить очень дорого», — сказал Черничук, отметив, что ЗАЭС находится «в более безопасной ситуации с точки зрения технологической, потому что блоки холодные, а на АЭС “Бушер” блоки работают».
Все шесть энергоблоков Запорожской АЭС сейчас находятся в режиме «холодного останова» и не вырабатывают электроэнергию. Это было сделано в 2022 году в целях безопасности из-за постоянных обстрелов станции со стороны ВСУ.
19 мая постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что иранская атомная электростанция «Бушер», строящаяся и функционирующая при непосредственном участии России, неоднократно подвергалась прямым ударам в последние месяцы. Он подчеркнул, что отсутствие реакции на это со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша вызывает глубокое недоумение. 5 июня постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ указал, что молчание Запада по поводу ударов по Запорожской АЭС и иранской атомной станции «Бушер» приводит к тому, что атаки на ядерные объекты становятся нормой во всем мире.