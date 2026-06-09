Директор Черничук: ЗАЭС находится в более уязвимом положении, чем АЭС «Бушер»

«С точки зрения войны, естественно, мы в более худшем, проигрышном положении по сравнению с “Бушером”, потому что у нас до противника километры считаные. Там немножко больше, и только какие-то воздушные воздействия могут привести к каким-то последствиям на “Бушере”. Радиационно “Бушер”, естественно, более опасен, там повреждения там могут стоить очень дорого», — сказал Черничук, отметив, что ЗАЭС находится «в более безопасной ситуации с точки зрения технологической, потому что блоки холодные, а на АЭС “Бушер” блоки работают».