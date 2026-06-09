Юниоры РФ смогут выступать с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта

Российские юниоры получили право выступать с флагом, гимном и национальной символикой в 24 олимпийских видах спорта. Об этом рассказал вице‑премьер Дмитрий Чернышенко. Теперь молодые спортсмены смогут выступать на международной арене на равных условиях.