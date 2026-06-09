Незаменимую в зоне проведения СВО технику получили хабаровские росгвардейцы

Хабаровские росгвардейцы получили кроссовые мотоциклы и большую партию FPV-дронов для нужд специальной военной операции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Технику бойцам спецподразделений Росгвардии передал вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников по поручению главы региона Дмитрия Демешина. Военным передали БПЛА, запасные аккумуляторы к ним, пульты управления с экранами, детекторы дронов «Булат», наземные станции управления дронами и кроссовые мотоциклы. Мототехника незаменима в зоне проведения специальной военной операции, она помогает повысить мобильность и результативность наших бойцов.
Артем Мельников также вручил государственные награды сотрудникам СОБР «Ерофей» Управления Росгвардии по Хабаровскому краю, отличившимся в ходе выполнения служебно‑боевых задач в районе проведения СВО.