ИИ стал обычным инструментом для 78% опрошенных российских подростков

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. 78% школьников поколения «альфа» в России уже используют нейросети в повседневной жизни, причем большинство — для решения учебных задач. Искусственный интеллект воспринимается подростками как естественный помощник, подобный калькулятору или поисковику, говорится в исследовании Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал», которое есть в распоряжении ТАСС.
«Это первое поколение, выросшее с нейросетями, 78% уже их используют! Учеба (рефераты, задачи, объяснения) — 71%», — приводятся данные в материалах исследования.
Кроме того, 53% подростков применяют ИИ как альтернативу поисковым системам, а 26% — для творчества и развлечений. Авторы исследования подчеркивают, что школа вынуждена учитывать это изменение в образовательных практиках.
Онлайн-опрос проводился в феврале — апреле 2026 года, в нем участвовали 600 российских школьников в возрасте 14−15 лет (девушки — 58%, юноши — 42%).