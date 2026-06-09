ИИ стал обычным инструментом для 78% опрошенных российских подростков

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. 78% школьников поколения «альфа» в России уже используют нейросети в повседневной жизни, причем большинство — для решения учебных задач. Искусственный интеллект воспринимается подростками как естественный помощник, подобный калькулятору или поисковику, говорится в исследовании Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал», которое есть в распоряжении ТАСС.