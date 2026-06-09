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В РФ хотят оборудовать детские площадки кнопками вызова службы 112

Чернышов предложил оснастить детские площадки кнопками вызова службы 112.

Источник: Комсомольская правда

В России могут оснастить детские площадки кнопками экстренной связи со службой 112. С такой инициативой выступил вице-спикер ГД Борис Чернышов. Соответствующее обращение он направил зампреду правительства Марату Хуснуллину.

Чернышов подчеркнул, что на детских площадках часто случаются ситуации, когда дети получают травмы. Если в этих локациях будут находиться кнопки экстренной связи со службой 112 с автоматической передачей местоположения оператору, это позволит сократить время реагирования и станут дополнительным элементом безопасности.

Ранее в России предложили рассмотреть возможность перехода детских садов на 12-часовой рабочий день, чтобы облегчить жизнь работающим родителям.

Также в России предложили ввести в детсадах уроки эмпатии. Инициатором выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, нововведение необходимо для воспитания доброты, сопереживания и взаимоподдержки у детей.