В РФ хотят оборудовать детские площадки кнопками вызова службы 112

Чернышов подчеркнул, что на детских площадках часто случаются ситуации, когда дети получают травмы. Если в этих локациях будут находиться кнопки экстренной связи со службой 112 с автоматической передачей местоположения оператору, это позволит сократить время реагирования и станут дополнительным элементом безопасности.