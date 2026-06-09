У берегов Омана терпит бедствие торговое судно MT Marivex: названы возможные причины пожара на борту

До этого министерство иностранных дел Турции сообщил об атаке беспилотника на сухогруз в Черном море, принадлежащий турецкому владельцу. Как заявили в ведомстве, в результате инцидента есть раненые. Отмечается, что судно, принадлежащее турецкому владельцу, шло под флагом Вануату. Корабль перевозил сухие грузы. Судно направлялось в Турцию из порта в Одессе.