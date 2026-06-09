Порох в пороховницах уже не тот: Макаревич после обстрела уедет из Израиля

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) вместе с семьёй попал под ракетный обстрел в Израиле. Дом музыканта неподалёку от Хайфы получил повреждения, однако сам артист и его близкие не пострадали. Пока одни предрекают скорую эмиграцию в Соединённые Штаты, другие говорят о концертном туре и творческих планах. Aif.ru собрал все подробности скандального инцидента.
40 минут пролежали на обочине дороги.
О деталях обстрела первой рассказала супруга музыканта Эйнат Кляйн.
По её словам, всё произошло на пути от друзей, когда семья возвращалась домой. Машину застал ракетный удар, и семье пришлось около 40 минут лежать на обочине, а затем добираться к дому «мелкими перебежками». Само жилище тоже пострадало: в детской комнате выбило стекло, а сад оказался засыпан кусками металла.
К счастью, никто из домочадцев в тот момент не находился внутри — все были в гостях.
Отправится на гастроли.
Пресс-секретарь артиста Антон Чернин в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил: никакого переезда не планируется. По его информации, Макаревич* уже собрался в концертный тур с «Машиной времени». Первым городом станет Варшава — 12 числа группа выступит на фестивале «Outloud». Затем последуют концерты в Кишинёве, Белграде и Тель-Авиве.
«По счастью, все целы — вся семья в этот момент была в гостях. Сейчас Макаревич едет с “Машиной Времени” в тур… Так что нет, никто никуда не перебирается», — подчеркнул Чернин.
Более того, он анонсировал скорый выход нового сольного альбома, который музыкант записал во время бомбардировок в своей домашней студии.
«Макаревич уже не борец».
Иной сценарий в беседе с aif.ru обрисовал продюсер Павел Рудченко. По его мнению, ракетный обстрел может сподвигнуть семью Макаревича* на переезд в другую страну, и наиболее вероятным направлением станут Соединённые Штаты — отнюдь не Европа.
«В свете последних событий, связанных с обстрелами, вполне вероятно, что семья Макаревича* в ближайшее время переедет. Скорее всего — в Соединённые Штаты Америки. Там, по крайней мере, есть возможность монетизировать творчество через концертные выступления. Что касается Европы — не думаю», — заявил Рудченко.
Отдельное внимание продюсер уделил публичному молчанию музыканта после обстрела.
«Его молчание я бы охарактеризовал так: порох в пороховницах уже не тот. Думаю, Макаревич* в большей степени успокоился и показывает, что он не борец. Устраивает какие-то слабенькие ивенты и вечеринки, занимается вином. И в целом уже не отсвечивает в каких-то там видеообращениях с откровенной или вызывающей риторикой», — подытожил продюсер.
*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.