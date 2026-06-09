В деревне Омской области простились с мобилизованным десантником

В деревне Кошкуль Тюкалинского района Омской области простились с десантником, погибшим на СВО. 33-летний Михаил Ильин погиб при выполнении боевых задач. Об этом сообщила администрация Новокошкульского сельского поселения.
Уроженец деревни Кошкуль Михаил Ильин после окончания 9 классов поступил в Марьяновское ПТУ, где получил профессию тракториста-машиниста. Службу в армии проходил в танковых войсках. Работал в Омске охранником. В 2022 году был призван на службу по мобилизации на должность наводчика парашютно-десантной роты.
О нём отзываются как об уравновешенном и добром парне. Простились с Михаилом 8 июня в родной деревне.
Ранее мы писали, что в Таре открылся первый в области мемориальный комплекс погибшим на СВО бойцам.