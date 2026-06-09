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В деревне Омской области простились с мобилизованным десантником

Житель деревни Кошкуль Тюкалинского района служил с 2022 года.

Источник: Reuters

В деревне Кошкуль Тюкалинского района Омской области простились с десантником, погибшим на СВО. 33-летний Михаил Ильин погиб при выполнении боевых задач. Об этом сообщила администрация Новокошкульского сельского поселения.

Уроженец деревни Кошкуль Михаил Ильин после окончания 9 классов поступил в Марьяновское ПТУ, где получил профессию тракториста-машиниста. Службу в армии проходил в танковых войсках. Работал в Омске охранником. В 2022 году был призван на службу по мобилизации на должность наводчика парашютно-десантной роты.

О нём отзываются как об уравновешенном и добром парне. Простились с Михаилом 8 июня в родной деревне.

Ранее мы писали, что в Таре открылся первый в области мемориальный комплекс погибшим на СВО бойцам.