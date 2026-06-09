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Компания незаконно выдавала технические паспорта домов в Хабаровске

Прокуратура Центрального района Хабаровска провела проверку фирмы, занимающейся оформлением и выдачей технических паспортов многоквартирных домов. Как было установлено, кадастровый инженер этой компании никак не мог проводить техническую инвентаризацию и выдавать техпаспорта домов, так как по закону это могут делать только специализированные государственные и муниципальные организации. В связи с этим прокурор обратился с иском в суд.

Прокуратура Центрального района Хабаровска провела проверку фирмы, занимающейся оформлением и выдачей технических паспортов многоквартирных домов. Как было установлено, кадастровый инженер этой компании никак не мог проводить техническую инвентаризацию и выдавать техпаспорта домов, так как по закону это могут делать только специализированные государственные и муниципальные организации. В связи с этим прокурор обратился с иском в суд и потребовал признать незаконной деятельность этой компании, а также запретить ей заниматься оформлением и выдачей технических паспортов многоквартирных домов. Суд встал на сторону прокурора.