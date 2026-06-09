ОГЭ по русскому языку сдают 12 957 человек в Хабаровском крае

В Хабаровском крае русский язык в форме основного государственного экзамена сдают 12 957 человек, в форме государственного выпускного экзамена — 1 556 человек (участники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды). На экзамен отведено 3 часа 55 минут, работа состоит из трех частей и включает 13 заданий. Первая часть — сжатое изложение, вторая — 11 заданий с кратким ответом, а третья — сочинение-рассуждение. За выполнение всей экзаменационной работы можно получить максимум 37 баллов. Результаты будут известны не позднее 24 июня — их можно узнать на портале государственных услуг «Услуги 27».