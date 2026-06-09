Хабаровские батутисты выиграли чемпионат России и едут на ЧМ

В Санкт-Петербурге прошел командный чемпионат России по прыжкам на батуте. В турнире участвовали более 300 спортсменов из 22 регионов. Сборная Хабаровского края в составе с Тимофеем Голубенко, Артемом Голбаном, Александром Бутько и Львом Бусаревым заняла первое место среди мужских команд в двойном минитрампе. Серебро — у Краснодарского края, бронза — у Белгородской области. Параллельно прошли всероссийские соревнования «Надежды России — 3». Михаил Андрейко завоевал золото в двойном минитрампе и серебро в индивидуальных прыжках. Тимофей Голубенко и Александр Бутько будут представлять нашу страну на чемпионате мира в Китае в сентябре. Источник: пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.