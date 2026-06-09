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Обучение для пожарных прошло в Хабаровске

Занятие провели в рамках программы повышения квалификации, темой стала проверка систем пожарной сигнализации, а также — систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. На практическом занятии изучили, как проверять работоспособность пожарной сигнализации, провели тестирование системы оповещения и измерили уровень звукового давления в соответствии с требованиями нормативов по пожарной безопасности.

Занятие провели в рамках программы повышения квалификации, темой стала проверка систем пожарной сигнализации, а также — систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. На практическом занятии изучили, как проверять работоспособность пожарной сигнализации, провели тестирование системы оповещения и измерили уровень звукового давления в соответствии с требованиями нормативов по пожарной безопасности.