Обучение для пожарных прошло в Хабаровске

Занятие провели в рамках программы повышения квалификации, темой стала проверка систем пожарной сигнализации, а также — систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. На практическом занятии изучили, как проверять работоспособность пожарной сигнализации, провели тестирование системы оповещения и измерили уровень звукового давления в соответствии с требованиями нормативов по пожарной безопасности.