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В ЕАЭС разрабатывают справедливые тарифы на мобильную связь

Евразийская экономическая комиссия совместно с операторами связи стран Евразийского экономического союза продолжает работу над внедрением справедливых тарифов на услуги голосовой связи в международном роуминге, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Ожидается, что новые подходы начнут действовать на территории государств-членов ЕАЭС с 2028 года.

Об этом сообщил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович на заседании Совета глав администраций связи — участников Регионального содружества в области связи и Координационного совета государств СНГ по информатизации.

В ЕАЭС готовят единые правила для роуминга.

На заседании был представлен проект Правил использования справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях стран Евразийского экономического союза.

Документ направлен на создание более выгодных условий для абонентов, которые пользуются мобильной связью во время поездок между государствами ЕАЭС.

Главная цель инициативы — максимально приблизить стоимость роуминговых услуг к тарифам, действующим внутри страны проживания абонента.

За основу берут опыт Беларуси и России.

При разработке новых механизмов Комиссия опирается на опыт Союзного государства Беларуси и России.

С 1 ноября 2020 года мобильные операторы двух стран значительно снизили стоимость услуг связи для своих абонентов в роуминге.

По данным ЕЭК, снижение тарифов достигло 90 процентов.

«Опыт Союзного государства — хороший пример и показательный результат сотрудничества в этой сфере. Мы стремимся распространить его на весь Евразийский экономический союз», — подчеркнул Максим Ермолович.

Какие вопросы еще предстоит решить.

В настоящее время ЕЭК совместно с государствами союза прорабатывает параметры международного интерконнекта для роуминговых звонков и межоператорских роуминговых тарифов.

Именно от этих технических и экономических механизмов будет зависеть окончательный уровень тарифов для абонентов.

Работа направлена на то, чтобы стоимость связи во время поездок между странами ЕАЭС стала максимально близкой к привычным «домашним» тарифам.

Что это значит.

Если инициатива будет реализована в полном объеме, жители Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана и России смогут существенно экономить на мобильной связи во время поездок внутри ЕАЭС.

Снижение стоимости роуминга особенно актуально для туристов, предпринимателей, студентов и граждан, которые регулярно пересекают границы государств союза.

В перспективе внедрение справедливых тарифов может стать одним из наиболее заметных интеграционных проектов ЕАЭС для обычных пользователей мобильной связи.

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