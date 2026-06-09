В ЕАЭС разрабатывают справедливые тарифы на мобильную связь

Ожидается, что новые подходы начнут действовать на территории государств-членов ЕАЭС с 2028 года.
Об этом сообщил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович на заседании Совета глав администраций связи — участников Регионального содружества в области связи и Координационного совета государств СНГ по информатизации.
В ЕАЭС готовят единые правила для роуминга.
На заседании был представлен проект Правил использования справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях стран Евразийского экономического союза.
Документ направлен на создание более выгодных условий для абонентов, которые пользуются мобильной связью во время поездок между государствами ЕАЭС.
Главная цель инициативы — максимально приблизить стоимость роуминговых услуг к тарифам, действующим внутри страны проживания абонента.
За основу берут опыт Беларуси и России.
При разработке новых механизмов Комиссия опирается на опыт Союзного государства Беларуси и России.
С 1 ноября 2020 года мобильные операторы двух стран значительно снизили стоимость услуг связи для своих абонентов в роуминге.
По данным ЕЭК, снижение тарифов достигло 90 процентов.
«Опыт Союзного государства — хороший пример и показательный результат сотрудничества в этой сфере. Мы стремимся распространить его на весь Евразийский экономический союз», — подчеркнул Максим Ермолович.
Какие вопросы еще предстоит решить.
В настоящее время ЕЭК совместно с государствами союза прорабатывает параметры международного интерконнекта для роуминговых звонков и межоператорских роуминговых тарифов.
Именно от этих технических и экономических механизмов будет зависеть окончательный уровень тарифов для абонентов.
Работа направлена на то, чтобы стоимость связи во время поездок между странами ЕАЭС стала максимально близкой к привычным «домашним» тарифам.
Что это значит.
Если инициатива будет реализована в полном объеме, жители Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана и России смогут существенно экономить на мобильной связи во время поездок внутри ЕАЭС.
Снижение стоимости роуминга особенно актуально для туристов, предпринимателей, студентов и граждан, которые регулярно пересекают границы государств союза.
В перспективе внедрение справедливых тарифов может стать одним из наиболее заметных интеграционных проектов ЕАЭС для обычных пользователей мобильной связи.