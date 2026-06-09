Ветеран труда в дроностроении: депутат ГД Антропенко рассказал губернатору Хоценко о своем законопроекте

Стало известно о встрече главы региона Виталия Хоценко с депутатом Государственной Думы Игорем Антропенко, в ходе которой представлены некоторые законотворческие инициативы последнего — в том числе связанные с поддержкой участников и ветеранов специальной военной операции.
«На прошлой неделе депутат внес в Государственную Думу новый законопроект, корректирующий статус ветеранов труда, которые работают в сфере дроностроения», — в частности, проясняется в официальной публикации по итогам встречи.
По официальным данным, в общей сложности, Антропенко выступает соавтором 55 федеральных законов в различных отраслях.
Наряду с этим, ведется работа в части поддержки Омской области. Среди крупнейших из актуальных проектов называется создание в регионе Центра ракетостроения, а также мероприятия по формированию реабилитационного кластера «Защитники Отечества».