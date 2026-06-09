Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеран труда в дроностроении: депутат ГД Антропенко рассказал губернатору Хоценко о своем законопроекте

Представлена инициатива омского депутата Антропенко для работников сферы дроностроения.

Источник: SuperOmsk.ru

Стало известно о встрече главы региона Виталия Хоценко с депутатом Государственной Думы Игорем Антропенко, в ходе которой представлены некоторые законотворческие инициативы последнего — в том числе связанные с поддержкой участников и ветеранов специальной военной операции.

«На прошлой неделе депутат внес в Государственную Думу новый законопроект, корректирующий статус ветеранов труда, которые работают в сфере дроностроения», — в частности, проясняется в официальной публикации по итогам встречи.

По официальным данным, в общей сложности, Антропенко выступает соавтором 55 федеральных законов в различных отраслях.

Наряду с этим, ведется работа в части поддержки Омской области. Среди крупнейших из актуальных проектов называется создание в регионе Центра ракетостроения, а также мероприятия по формированию реабилитационного кластера «Защитники Отечества».