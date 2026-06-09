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Туалеты-маяки предложили установить на Дворцовой набережной Петербурга

МОСКВА, 9 июн — РИА Недвижимость. Архбюро «Клаузура» представило на международный конкурс Urban Toilet проект плавучего общественного туалета-маяка для Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Недвижимость соосновательница бюро Дарья Мирошниченко.

Источник: Архитектурное бюро "Клаузура"

Архитектура общественных туалетов, по ее словам, сейчас широко обсуждается в международном профессиональном сообществе, так как именно такие объекты показывают отношение городских властей к местным жителям и туристам.

«В рамках конкурса мы рассмотрели проблему пешеходных путей вдоль Невы и как эти маршруты сделать комфортными для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Здесь мы предлагаем плавающий общественный туалет в образе маяка — знакового, камерного объекта, вписанного в гранитный спуск», — рассказала Мирошниченко.

Плавучий туалет, расположенный ниже линии парапета набережной, по мнению авторов проекта, не будет конкурировать с окружающей исторической средой, а «мягко обозначит место остановки, замедления, контакта с водой».

Набережные, по словам Мирошниченко, являются с урбанистической точки зрения одними из самых ценных пешеходных маршрутов в городах мира. «Это главные точки притяжения, но именно здесь общественных туалетов меньше всего. Между тем комфортная среда на набережной нужна для долгого и приятного времяпрепровождения», — отметила она.

Результаты конкурса Urban Toilet будут объявлены 10 августа.