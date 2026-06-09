Туалеты-маяки предложили установить на Дворцовой набережной Петербурга

Набережные, по словам Мирошниченко, являются с урбанистической точки зрения одними из самых ценных пешеходных маршрутов в городах мира. «Это главные точки притяжения, но именно здесь общественных туалетов меньше всего. Между тем комфортная среда на набережной нужна для долгого и приятного времяпрепровождения», — отметила она.