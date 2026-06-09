Туалеты-маяки предложили установить на Дворцовой набережной Петербурга

Архитектура общественных туалетов, по ее словам, сейчас широко обсуждается в международном профессиональном сообществе, так как именно такие объекты показывают отношение городских властей к местным жителям и туристам.
«В рамках конкурса мы рассмотрели проблему пешеходных путей вдоль Невы и как эти маршруты сделать комфортными для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Здесь мы предлагаем плавающий общественный туалет в образе маяка — знакового, камерного объекта, вписанного в гранитный спуск», — рассказала Мирошниченко.
Плавучий туалет, расположенный ниже линии парапета набережной, по мнению авторов проекта, не будет конкурировать с окружающей исторической средой, а «мягко обозначит место остановки, замедления, контакта с водой».
Набережные, по словам Мирошниченко, являются с урбанистической точки зрения одними из самых ценных пешеходных маршрутов в городах мира. «Это главные точки притяжения, но именно здесь общественных туалетов меньше всего. Между тем комфортная среда на набережной нужна для долгого и приятного времяпрепровождения», — отметила она.
Результаты конкурса Urban Toilet будут объявлены 10 августа.