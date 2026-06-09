В ГД предложили создать федеральную структуру по регулированию детского отдыха

По мнению Миронова, ситуация не изменится, пока организацию детского отдыха не передадут на федеральный уровень. «Пора наводить порядок, и для этого лагерям нужна серьезная финансовая поддержка. Они должны работать по единым стандартам, родители — получать “детский кешбэк”, налоговый вычет с покупки путевок. Дети — бесплатные билеты к месту отдыха, и все эти вопросы надо решать не в разнобой в зависимости от финансовых возможностей территорий, а в едином центре», — заключил он.