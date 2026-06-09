В ГД предложили создать федеральную структуру по регулированию детского отдыха

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Отдельная федеральная структура должна устанавливать коридор цен на путевки в детские лагеря и стандарты качества питания в лагерях. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Предлагаю создать федеральную структуру, которая будет устанавливать коридоры цен на путевки, стандарты качества питания и профессионального уровня сотрудников лагерей», — сказал Миронов.
Он обратил внимание на большой рост цен на путевки в детские лагеря, в некоторых случаях цены доходят до 200 тыс. рублей. При этом, отметил депутат, сокращается длительность смен. «В итоге многие дети остаются дома, потому что у родителей нет денег на оплату дорогого летнего отдыха. Особенно тяжело, если в семье несколько детей. Для них он становится совсем недосягаемой роскошью», — подчеркнул политик.
По мнению Миронова, ситуация не изменится, пока организацию детского отдыха не передадут на федеральный уровень. «Пора наводить порядок, и для этого лагерям нужна серьезная финансовая поддержка. Они должны работать по единым стандартам, родители — получать “детский кешбэк”, налоговый вычет с покупки путевок. Дети — бесплатные билеты к месту отдыха, и все эти вопросы надо решать не в разнобой в зависимости от финансовых возможностей территорий, а в едином центре», — заключил он.