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Почти половина опрошенных россиян обращаются к врачу лишь при появлении жалоб

При этом каждый четвертый респондент проходит регулярные медицинские обследования, говорится в исследовании страховой компании «Росгосстрах жизнь» и «Маданес Россия».

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Около половины россиян (46%) ходят к врачу только при появлении жалоб или вовсе не помнят, когда были у специалиста в последний раз. При этом каждый четвертый россиянин проходит регулярные медицинские обследования, свидетельствуют данные опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах жизнь» и «Маданес Россия» (текст есть у ТАСС).

«46% опрошенных ходят к врачу только при появлении жалоб или вовсе не помнят, когда были у специалиста в последний раз. Регулярные обследования проходит лишь каждый четвертый: 28% делают это раз в год или чаще. Профилактическое мышление пока не стало нормой: для значительной части людей визит к врачу остается реакцией на проблему, а не способом ее предупредить. Речь не об индивидуальных особенностях, а о системной картине», — говорится в материалах.

При этом эксперты выяснили, что 48% респондентов назвали работодателя основным мотиватором заботы о здоровье, имея в виду ДМС или страхование жизни в социальном пакете. «Это наиболее часто упоминаемый фактор среди всех внешних стимулов. Работодатель воспринимается не просто как источник льгот, а как институциональный сигнал: такой подход действительно очень важен для сотрудника», — отмечается в материалах.

В то же время опрос показал, что 70% опрошенных назвали доступную цену ключевым условием, при котором они были бы готовы уделять здоровью больше внимания.

В опросе приняли участие 1 534 респондента в возрасте от 18 лет из 16 регионов России.