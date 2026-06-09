Почти половина опрошенных россиян обращаются к врачу лишь при появлении жалоб

«46% опрошенных ходят к врачу только при появлении жалоб или вовсе не помнят, когда были у специалиста в последний раз. Регулярные обследования проходит лишь каждый четвертый: 28% делают это раз в год или чаще. Профилактическое мышление пока не стало нормой: для значительной части людей визит к врачу остается реакцией на проблему, а не способом ее предупредить. Речь не об индивидуальных особенностях, а о системной картине», — говорится в материалах.