Разработчик ChatGPT подал конфиденциальную заявку на IPO в США

Перед выходом на биржу OpenAI планирует кардинально изменить работу своего чат-бота ChatGPT. Корпорация намерена превратить его в так называемое суперприложение, которое объединит инструменты для программирования и ИИ-агентов. Реорганизация направлена на привлечение наиболее платёжеспособных клиентов перед IPO во второй половине 2026 года, чтобы не уступить конкуренцию стремительно растущему стартапу Anthropic.