Эксперт Раилко: если Усольцевы погибли в Белогорье, тел уже не найти

Бывший спасатель, экс-инструктор и кандидат в мастера спорта по альпинизму Юрий Раилко рассказал корреспонденту krsk.aif.ru, что если с пропавшими осенью 2025 в Кутурчинском Белогорье Усольцевыми произошёл несчастный случай, то их тел на месте происшествия, скорее всего, уже нет.
«Любое физическое тело имеет свойство разлагаться. Прошло уже достаточно много времени, снег сошёл, установилась жара. Трупный запах распространяется очень и очень хорошо. Тела бы уже нашли медведи, которые вышли из спячки, или другие хищники. Ну и собаки, обученные поиску трупов, быстро бы нашли, — объясняет Раилко. — Даже если умрёт мышка или птичка, в жару её запах будет чувствоваться в радиусе пяти метров. А если человек — мимо точно никто не пройдёт. Если они погибли, то, я думаю, их бы уже нашли».
Экс-спасатель говорит, что вполне вероятна вторая официальная — криминальная — версия пропажи семьи, а преступники умеют искусно заметать следы. Не исключает мужчина и вариант с побегом за границу.
«Для тех, у кого есть деньги, незаконно пересечь границу вообще не проблема. Документы подделать, загранпаспорт. И потом выехать под новыми именам в другое государство, —предполагает Раилко. — Возможно, они убежали, поменяли документы и живут уже под другой фамилией. Эту версию почему-то отметают, говорят, что такое невозможно».
Напомним, текущая поисковая операция завершается 9 июня. О том, будут ли предприняты новые поиски, читайте здесь.