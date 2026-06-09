Эксперт Дружинина рассказала, как уберечь детей от деструктивного контента

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Родителям не стоит вводить строгий запрет на использование гаджетов для детей, лучше проводить с ними конструктивный диалог о том, как проверять факты, а также договориться вместе анализировать усвоенный контент. Об этом ТАСС сообщила заведующая кафедрой отечественной и всеобщей истории Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Юлия Дружинина.
Пока дети проводят свободное время у экранов, алгоритмы рекомендаций могут незаметно привести их на каналы с псевдонаучными историческими материалами и экстремистскими идеями. С наступлением школьных каникул дети резко увеличивают время, проведенное в интернете. По данным исследований, в каникулярный период школьники в среднем проводят онлайн на два-три часа больше, чем в учебные дни. Большую часть этого времени они смотрят видеоконтент, и не всегда тот, который выбирают осознанно.
«Перед началом школьных каникул родителям не следует вводить тотальные запреты на использование гаджетов, а необходимо выстроить с ребенком доверительный диалог. Главная задача — не отгородить подростка от интернета, а научить его распознавать манипуляции и фейки», — считает эксперт.
Например, школьник может начать смотреть ролики о Второй мировой войне. Алгоритмы могут предложить ему каналы с «альтернативной историей», призывающей пересмотреть «официальную версию» событий. Под видом «свободомыслия» и «альтернативного взгляда» часть блогеров продвигает исторический ревизионизм, отрицание признанных фактов геноцида, оправдание террористических организаций и националистические идеи. Такой контент создается профессионально: он увлекательно подан, содержит внешние признаки достоверности и апеллирует к желанию подростка «думать иначе». Ребенок не воспринимает блогера как угрозу — он воспринимает его как интересного человека, который говорит что-то необычное. Именно поэтому деструктивный контент так эффективен: он имитирует доверительный разговор, а не пропаганду.
«Прежде всего, родителям стоит объяснить детям, что в сети существует контент, намеренно созданный для искажения фактов. Важно договориться: ребенок сам рассказывает о каналах и блогерах, которые его заинтересовали. В ряде случаев имеет смысл рассмотреть специальные приложения с курируемым контентом, а также включить родительский контроль, безопасный поиск и режим ограниченного доступа на всех видеоплощадках», — сказала собеседница агентства.
Целесообразно вместе с ребенком подобрать для просмотра каналы ведущих российских, международных научных и образовательных организаций, государственных музеев, архивов и университетов, считает специалист. «Договоритесь, что раз в неделю вы вместе анализируете его историю просмотров интернет-ресурсов. Это не слежка, а проявление родительской ответственности. Такой подход позволяет обсуждать конкретные видео, развивать критическое мышление, и при этом не создает у ребенка ощущения тотального контроля», — отметила Дружинина.
Советы эксперта.
Родителям необходимо научить детей простому алгоритму проверки информации: найди три разных источника информации, убедись, есть ли у автора академические регалии или принадлежность к авторитетной организации, и проверь, ссылается ли блогер на первичные документы. Первый признак манипуляции — утверждение, что «все скрывают» или «правду замалчивают», уверяет эксперт.
Стоит помнить, что полный запрет интернета не только невозможен, но и вреден, подчеркнула Дружинина. Он разрушает доверие к родителям и лишает ребенка возможности обратиться за помощью, если он столкнулся с чем-то тревожным. Конечная цель взрослых — не изоляция, а формирование устойчивого критического мышления. Если же обнаружен контент с признаками пропаганды экстремизма, его следует направлять в Роскомнадзор или на профильные горячие линии по безопасности детей в интернете.