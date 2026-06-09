Эксперт Дружинина рассказала, как уберечь детей от деструктивного контента

Пока дети проводят свободное время у экранов, алгоритмы рекомендаций могут незаметно привести их на каналы с псевдонаучными историческими материалами и экстремистскими идеями. С наступлением школьных каникул дети резко увеличивают время, проведенное в интернете. По данным исследований, в каникулярный период школьники в среднем проводят онлайн на два-три часа больше, чем в учебные дни. Большую часть этого времени они смотрят видеоконтент, и не всегда тот, который выбирают осознанно.