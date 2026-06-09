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В 2026 году доставят 51 тыс. тонн продуктов в отдалённые районы Хабаровского края

Объём продовольственных поставок в отдалённые районы Хабаровского края достигнет более 51 тысячи тон.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году объём продовольственных поставок в отдалённые районы Хабаровского края достигнет более 51 тысячи тонн, что на 30% превышает показатели 2025 года. Основной метод доставки — водный транспорт во время навигации, обеспечивающий экономию бюджетных средств, сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Из краевого бюджета выделены субсидии на доставку 28 позиций социально значимых продуктов. Общий объём финансирования составляет порядка 65 млн рублей.

Территории северного завоза включают восемь районов края с населением около 88 тысяч человек. Обеспечение их продовольствием остаётся приоритетной задачей региональных властей.

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