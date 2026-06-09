В 2026 году доставят 51 тыс. тонн продуктов в отдалённые районы Хабаровского края

В 2026 году объём продовольственных поставок в отдалённые районы Хабаровского края достигнет более 51 тысячи тонн, что на 30% превышает показатели 2025 года. Основной метод доставки — водный транспорт во время навигации, обеспечивающий экономию бюджетных средств, сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.