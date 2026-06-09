В России появятся вакцины против агрессивной опухоли мозга, сообщили в ФМБА

«В 2026 году, я надеюсь, что мы получим разрешение на применение онковакцины против глиобластомы. И первая вакцина будет тоже пептидная, она будет называться “Глиопепт”. А в конце года мы получим разрешение и на мРНК-вакцину от глиобластомы — “Глиорна”, — сказала она.