Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России появятся вакцины против агрессивной опухоли мозга, сообщили в ФМБА

Скворцова: первая российская онковакцина от глиобластомы выйдет в 2026 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В этом году планируется получение разрешения на применение двух вакцин от глиобластомы, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«В 2026 году, я надеюсь, что мы получим разрешение на применение онковакцины против глиобластомы. И первая вакцина будет тоже пептидная, она будет называться “Глиопепт”. А в конце года мы получим разрешение и на мРНК-вакцину от глиобластомы — “Глиорна”, — сказала она.

В ноябре в ФМБА заявили о завершающей стадии доклинических исследования вакцин против этого заболевания.

Глиобластома — один из самых опасных видов опухоли мозга. Она возникает из-за бесконтрольного деления вспомогательных клеток, окружающих нейроны, — глий.