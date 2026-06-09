В России появятся вакцины против агрессивной опухоли мозга, сообщили в ФМБА

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В этом году планируется получение разрешения на применение двух вакцин от глиобластомы, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
«В 2026 году, я надеюсь, что мы получим разрешение на применение онковакцины против глиобластомы. И первая вакцина будет тоже пептидная, она будет называться “Глиопепт”. А в конце года мы получим разрешение и на мРНК-вакцину от глиобластомы — “Глиорна”, — сказала она.
В ноябре в ФМБА заявили о завершающей стадии доклинических исследования вакцин против этого заболевания.
Глиобластома — один из самых опасных видов опухоли мозга. Она возникает из-за бесконтрольного деления вспомогательных клеток, окружающих нейроны, — глий.