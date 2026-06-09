Результаты ЕГЭ и ОГЭ просят оглашать быстрее

В июне школьники после окончания 9-х и 11-х классов сдают экзамены, которые имеют значение для определения будущего жизненного пути. Но результаты пройденных испытаний им приходится ждать в течение десяти дней, а то и дольше. И родители, и подростки волнуются, не понимая, на что ориентироваться. Школьники не могут порой сосредоточиться на сдаче других предметов. Петербургский депутат Антон Соловьев решил спросить у министра просвещения Сергея Кравцова, нельзя ли оптимизировать процесс, сообщает «Парламентская газета» (18+).
Технологический непрогресс.
Депутату петербургского Заксобрания Антону Соловьеву часто поступают обращения от родителей и педагогических работников, касающиеся сроков проверки экзаменационных работ и объявления результатов государственной итоговой аттестации. В связи с этим он подготовил обращение к министру просвещения России Сергею Кравцову.
По общему порядку, сроки проверки ОГЭ составляют десять дней. Для оглашения результатов ЕГЭ порой отводят до двух недель, а то и больше. Депутат считает, что ожидание результатов столь продолжительное время вызывает существенное эмоциональное напряжение у обучающихся и их родителей.
«Для выпускников 9‑х классов данный период связан с принятием решений о дальнейшем образовательном маршруте, поступлении в профильные классы, колледжи и иные образовательные организации. Длительное ожидание результатов экзаменов усиливает стрессовую нагрузку на детей и их семьи. С учетом современных технологических возможностей обработки экзаменационных материалов, а также развития цифровых систем проведения государственной итоговой аттестации, представляется возможным рассмотреть вопрос о сокращении сроков проверки экзаменационных работ и доведения результатов до участников государственной итоговой аттестации», — говорится в обращении.
В связи с этим Антон Соловьев просит рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 232/551 в части сокращения сроков проверки экзаменационных работ.
Напомним, что у выпускников 9-х классов от результатов ОГЭ зависит выбор — оставаться в школе или пойти в колледж. Если успешно сданы только два основных экзамена, надо задуматься, пересдавать ли другие предметы или пойти в среднее профессиональное заведение и учиться на востребованные специальности. А если итоги совсем плачевные, то можно освоить рабочую профессию или, может, стоит остаться на второй год в школе.
Говоря о возможных сроках, Антон Соловьев предположил, что сообщить о предварительном результате можно либо в день экзамена, либо не позднее чем через три дня, а уже в течение десяти дней и даже дольше, если необходимо, можно утверждать результаты официально.
В качестве примера он привел оперативность работы избирательной системы, которая тоже решает судьбы многих людей: «Процесс выборов устроен немного иначе, но все же схожие элементы есть, так как после голосования избирательные комиссии обрабатывают огромные объемы данных и рассматривают разные споры по протоколам. Но все же голосование заканчивается в 20 часов, а уже к утру результаты выборов известны на 99,8 процента. А если бюллетени вводятся в КОИБ, то итоги мы получаем почти сразу. Уверен, что процесс подведения результатов экзаменов тоже можно было бы оптимизировать», — отметил парламентарий.
Сроки ОГЭ и ЕГЭ 2026.
Этот вопрос касается интересов около 2,5 миллиона подростков и их родителей. В 2026 году, по данным Рособрнадзора, ОГЭ сдают около 1,7 миллиона девятиклассников, а ЕГЭ — около 750 тысяч человек: это и 663 тысячи выпускников 11-х классов, и те, кто решил пересдать предметы, а также те, кто сдает экзамен для поступления в вуз спустя несколько лет после школы.
Девятиклассники только к 8 июня смогли узнать результаты по математике, которую сдавали 2 июня. Еще находясь в неведении, 5 июня они сдавали экзамены по предметам по выбору, таким как физика, биология, география, обществознание и другие, а 6 июня проходили испытания по иностранному языку. Параллельно настраивались на сдачу второго обязательного предмета, русского языка, назначенного на 9 июня. Впереди еще два дня для сдачи экзаменов по предметам на выбор — 16 и 19 июня. Для них регламентный срок подведения итогов — 26 и 29 июня.
ЕГЭ начали сдавать с 1 июня: историю, литературу и химию. По официальному графику, в регионе работы должны были проверить 5 июня, а срок подведения итогов на федеральном уровне с направлением результатов в школы — 13 июня. Так же выглядит ситуация по остальным предметам.
Русский язык сдавали 4 июня — итоговые результаты могут быть оглашены 18 июня. Итоги ЕГЭ по математике от 8 июня — 20 июня. ЕГЭ по обществознанию и физике назначены на 11 июня: результаты можно ждать до 23-го числа. Баллы за биологию, географию от 15 июня — 27 июня.
Иностранные языки, которые сдают 15, 18 и 19 июня, — к 30-му. А итоги ЕГЭ по информатике от 18 и 19 июня — до 28-го числа. И это касается только основного периода без резервных и дополнительных дней, когда результаты можно будет узнать только к середине июля.
Результаты могут появиться и раньше, но если все затянется, то под вопросом будет и выпускной с получением аттестатов, который планируют провести в этом году в школах 27 июня.