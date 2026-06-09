Результаты ЕГЭ и ОГЭ просят оглашать быстрее

В качестве примера он привел оперативность работы избирательной системы, которая тоже решает судьбы многих людей: «Процесс выборов устроен немного иначе, но все же схожие элементы есть, так как после голосования избирательные комиссии обрабатывают огромные объемы данных и рассматривают разные споры по протоколам. Но все же голосование заканчивается в 20 часов, а уже к утру результаты выборов известны на 99,8 процента. А если бюллетени вводятся в КОИБ, то итоги мы получаем почти сразу. Уверен, что процесс подведения результатов экзаменов тоже можно было бы оптимизировать», — отметил парламентарий.