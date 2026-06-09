Медведица из придорожного кафе вновь попала в центр внимания хабаровских зоозащитников

Животное содержится в клетке кафе «Странник» в Матвеевке уже более 20 лет. Все это время факт там содержания медведицы не дает покоя волонтерам. Сейчас они убеждены, что у зверя появились проблемы со зрением. «Медведица находится в антисанитарных условиях. Нет воды, сена. Она зимой лежит на голых, холодных цементных плитах. Зимой медведи должны спать, а она развлекает зевак, которые кидают в нее банки со сгущенкой, снимают на видео и смеются как старая, слепая медведица пытается открыть ее. Это факт жестокого обращения с животными. Медведица еще и слепая», — пишут хабаровчане. Между тем проверки ничего подозрительного не выявляют. Да и ряд посетителей, судя по отзывам, тоже отмечает вполне удовлетворительные условия содержания. Выпустить животное в дикую природу нельзя — медведица там просто не выживет.