Полицейские поймали молодого закладчика в Комсомольске-на-Амуре

25-летний житель Хабаровска, уже имеющий судимость за кражу, нашел объявление о незаконном заработке в Интернете. Мужчина забирал наркотики в Хабаровске и перевозил их в Комсомольск-на-Амуре, где фасовал запрещенные вещества по сверткам и раскладывал закладки в тайники. После задержания сотрудники полиции обнаружили свертки с наркотиками на территории одного из гаражных кооперативов города Юности, а также нашли дома у задержанного еще один сверток с запрещенным веществом. Общая масса обнаруженных наркотиков составила 23,49 грамма (особо крупный размер). Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.