«Сан-Антонио» одержал первую победу в финальной серии НБА с «Нью-Йорком»

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. «Сан-Антонио» одержал победу над «Нью-Йорком» со счетом 115:111 в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла в Нью-Йорке.
Самыми результативными игроками матча стали центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма и разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, набравшие по 32 очка.
«Сан-Антонио» одержал первую победу в серии после двух домашних поражений. Четвертый матч пройдет в Нью-Йорке в ночь на 11 июня по московскому времени.
По итогам регулярного чемпионата «Сан-Антонио» занял второе место в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф команда в первом раунде обыграла «Портленд» (4−1), во втором — «Миннесоту» (4−2), в финале конференции — «Оклахому» (4−3). «Нью-Йорк» финишировал третьим на Востоке, а в матчах на вылет победил «Атланту» (4−2), «Филадельфию» (4−0) и «Кливленд» (4−0).
«Нью-Йорк» и «Сан-Антонио» второй раз встречаются в финальной серии плей-офф НБА. Впервые это произошло в 1999 году. Тогда сильнее оказался «Сан-Антонио» (4−1). Всего на счету команды пять чемпионских титулов, она также побеждала в турнире в 2003, 2005, 2007 и 2014 годах, единственный финал клуб проиграл в 2013-м. «Нью-Йорк» девять раз доходил до финала, но победить смог лишь дважды (1970, 1973).
В прошлом сезоне чемпионом НБА стала «Оклахома». Команда также выиграла минувший регулярный чемпионат.