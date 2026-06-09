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Музыкально и ярко: День России отметят в Хабаровске

В Хабаровском крае 12 июня масштабно отметят День России — ожидаются фестивали, концерты, мастер-классы и выставки. Как сообщалось ранее, Хабаровск станет одним из 15 городов-участников Всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия». На главной сцене стадиона имени Ленина в 16:00 пройдет традиционный фестиваль музыки и песен народов, живущих в Хабаровском крае «Карагод». В нем примут участие.

В Хабаровском крае 12 июня масштабно отметят День России — ожидаются фестивали, концерты, мастер-классы и выставки. Как сообщалось ранее, Хабаровск станет одним из 15 городов-участников Всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия». На главной сцене стадиона имени Ленина в 16:00 пройдет традиционный фестиваль музыки и песен народов, живущих в Хабаровском крае «Карагод». В нем примут участие народно-певческие коллективы, хореографические коллективы и солисты, ансамбли. В 17:00 в Хабаровской краевой филармонии откроют II Фестиваль новой музыки, там выступит Русский Оркестр народных инструментов. На сцене ГДК в 18:00 состоится концерт солистов Хабаровского краевого академического музыкального театра «Россия — это мы!».