Таксист похитил 85 000 рублей у пассажира в Хабаровске

Подсудимый выполнял заказ через мобильное приложение для заказа такси. В ходе поездки пассажир сообщил, что ему поступают звонки с требованием перевести деньги. По прибытии на место пассажир попросил водителя сопроводить его к банкомату и воспользоваться его картой для перевода. Подсудимый воспользовался ситуацией: взял у пассажира 85 000 рублей и перевёл их на свой счёт, после чего скрылся на автомобиле.