В Красноярском крае встретили Мучун — эвенкийский Новый год

В поселках Эвенкии прошли праздничные мероприятия, посвященные Мучуну — эвенкийскому Новому году. В национальных играх, выставках, концертах и мастер-классах приняли участие более тысячи человек. Самые масштабные торжества прошли в Туре. Родовые общины установили 15 национальных чумов, что стало рекордом за всю историю праздника. Гости знакомились с традиционным укладом жизни эвенков, пробовали блюда национальной кухни, посещали выставки декоративно-прикладного творчества и мастер-классы. [caption id= «attachment_368731» align= «alignnone» width= «992»] Фото: Татьяна Вострикова[/caption] По традиции праздник начался с обрядов очищения Икэнипкэ и Сэвэки. В программу вошли состязания эвенкийских богатырей, национальные виды спорта, традиционные игры и показ национальной одежды «Эвэды тэтыгэл». На сцене выступили творческие коллективы округа, специальной гостьей стала эвенкийская шаманка из Бурятии. [caption id= «attachment_368729» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Дмитрий Окунев[/caption] В Ванаваре после традиционных обрядов участники повязали разноцветные ленты на березу и совершили подношение духу огня. Для гостей приготовили уху на костре и эвенкийский суп «силэ», а учреждения культуры организовали выставки, викторины, национальные игры, мастер-классы и концерт с традиционным хороводом «Ехорье». [caption id= «attachment_368730» align= «alignnone» width= «1000»] Фото: Евгения Баянова[/caption] В Байките Новый год встретили национальными песнями, танцами и обрядами. Мастерицы представили выставку северных сувениров, а хозяйки чумов угощали гостей блюдами национальной кухни. Отметим, что празднование Мучуна проходит в рамках Года единства народов России. Праздник помогает сохранять традиции, язык и наследие коренных малочисленных народов Севера.