Онищенко: рост заболеваемости гемофильной инфекцией может изменить ОМС

«Я думаю, что это должно быть подвергнуто очень тщательному анализу. Это уже эпидемиология не больших цифр, а эпидемиология более тонкая, чувствительная, и для этого нужно принимать меры, в том числе на нормативном поле. Здесь, может быть, придется вносить какие-то изменения в ОМС. Расширять показания для диагностики, конечно же, надо», — сказал Онищенко.