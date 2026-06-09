Полянский назвал один из немногих способов донести позицию России до европейцев: о чем идет речь

В своем нынешнем состоянии ОБСЕ уже не является полноценной площадкой для диалога между Европой и Россией. Однако организация все еще остается одним из последних каналов, с помощью которых Москва может доносить свою позицию до европейцев. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.