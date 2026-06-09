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В Красноярске стартовали летние танцевальные вечера «Свободного балета»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярская филармония приглашает зрителей на «Свободный балет» Валерия Терешкина — летний проект в неформальном формате.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярская филармония приглашает зрителей на «Свободный балет» Валерия Терешкина — летний проект в неформальном формате.

По словам организаторов, зрителей ждет камерная атмосфера со столиками, возможностью пообщаться с артистами и лично встретиться с Валерием Терешкиным.

В программе вечеров классика сменяется джазом, афро и современными уличными направлениями. После выступлений для гостей будет работать диджей.

Следующие танцевальные вечера пройдут 9, 14 и 20 июня.

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