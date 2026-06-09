Вплоть до тюрьмы: Галкину грозит срок за шоу на деньги элиты Киева

Артист Максим Галкин*, давно покинувший Россию, нашёл новую нишу. Он стал ведущим на частных мероприятиях украинской элиты. Корпоративы, свадьбы, дни рождения — артист с радостью принимает приглашения, и, судя по всему, неплохо на этом зарабатывает. Но его публичные высказывания о России, по мнению юристов, могут иметь для него серьёзные правовые последствия. Вплоть до уголовного срока.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что грозит Галкину.
Украинские корпоративы: «Мисс Украина» и IT-бизнесмен.
Живущий за границей Галкин стал чаще выступать перед богатыми украинцами на корпоративах и свадьбах. Так, в минувшие выходные он стал ведущим на вечеринке в честь дня рождения обладательницы титула «Мисс Украина — 2019» Маргариты Паша. Девушка ранее неоднозначно высказывалась о принадлежности Крыма.
Ещё ранее Галкин выступил на свадьбе украинского IT-бизнесмена Ники Ломиа и его невесты, которая до начала спецоперации жила в Харькове. Вся церемония велась на русском языке. Галкин не только вёл мероприятие, но и пел. Его гонорар мог составить более 10 миллионов рублей.
Артист явно делает ставку на украинскую аудиторию. Он усиленно учит украинский язык, подчёркивая свою лояльность. Но, как отмечают эксперты, проблема не в языке, а в содержании его выступлений. И там, судя по всему, ничего хорошего про Россию он не говорит.
Административная ответственность: штрафы и арест.
Соловьев, комментируя эти инциденты, отметил, что не столь важна позиция хозяев мероприятия по украинскому конфликту, сколько произнесённые публично высказывания самого Галкина.
«Он усиленно учил украинский язык, поскольку видит украинцев в качестве своих основных зрителей. Что касается враждебных действий с его стороны, то здесь очень важно, что именно он говорит во время своих выступлений. И ничего хорошего про Россию, про нашего президента и наши символы он там не говорит. Его вполне могли бы привлечь к ответственности по административной статье за возбуждение ненависти либо вражды, потому что именно к россиянам он эту ненависть высказывает», — пояснил юрист.
В рамках этой статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательных работ на срок до ста часов или административного ареста на срок до пятнадцати суток. Казалось бы, не так страшно. Но это только начало.
Уголовная ответственность: до пяти лет колонии.
Артисту может грозить наказание вплоть до пяти лет лишения свободы после выступлений на праздниках богатых украинцев, добавил Соловьев.
«После привлечения к административной ответственности может наступить уголовная. Это статья 282-я УК РФ (“Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства”). Здесь может грозить наказание от двух до пяти лет лишения свободы. А если эти высказывания ещё и в сети Интернет, то срок может быть больше. Привлечь его точно можно, и не обязательно по этой статье», — пояснил юрист.
То есть, если Галкин продолжит в том же духе и его высказывания будут признаны разжиганием ненависти к россиянам, ему может грозить реальный тюремный срок. Правда, для этого его нужно будет экстрадировать или он сам должен вернуться в Россию. Но заочно уголовное дело возбудить могут. И тогда въезд в Россию для него будет закрыт навсегда, а при пересечении границы — немедленный арест.
Как складывалась карьера Галкина после отъезда.
После ухода из России в феврале 2022 года Максим Галкин продолжил гастролировать за рубежом, но его выступления сопровождались сложностями и ограничениями.
В 2024 году артист столкнулся с отменами выступлений в ряде стран. Концерты в Таиланде и на Бали были сорваны, а в ОАЭ Галкину запретили въезд и оштрафовали на 100 тысяч дирхамов (около 2,4 миллиона рублей). Поводом стали его публичные высказывания, в том числе антироссийские и проукраинские.
В 2025 году Галкин выступал в Израиле, на Кипре, в Латвии и Литве. В ноябре 2025 года во время концерта в Петах-Тикве он накрыл израильский флаг украинским, что вызвало проверку со стороны Министерства национальной безопасности Израиля. За осквернение государственного символа в стране грозит до трёх лет тюрьмы или штраф до 15 тысяч долларов.
Что говорят о его выступлениях: критика и пустые залы.
На своих концертах Галкин часто озвучивал политические шутки, в том числе направленные против России и некоторых российских коллег. По данным на 2023 год, часть аудитории за рубежом критиковала его юмор за однообразие. На концерте в Торонто некоторые зрители уходили до окончания выступления, а отдельные требовали вернуть деньги за билеты.
В Германии анонс его тура вызвал критику части аудитории, которая считала, что концерты неуместны в условиях внутренних проблем страны. По некоторым данным, в Германии залы на концертах Галкина заполнялись благодаря организациям, массово закупавшим билеты для украинцев. При этом в 2025 году отмечалось, что добиться аншлагов в ФРГ артисту не удавалось — в каждом городе оставались непроданные билеты.
После отъезда из России карьера Галкина за рубежом была сопряжена с ограничениями, отменами выступлений, критикой и сложностями с заполнением залов. И теперь он переключился на частные мероприятия украинской элиты, где платят хорошо и не спрашивают про политику. Но, как видно, политика его всё равно догоняет.
* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.