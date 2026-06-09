От пропавших Усольцевых могли остаться только кости

От пропавших в сентябре 2025 года Усольцевых могут остаться лишь кости. Такое мнение высказал полковник медицинской службы МО РФ в запасе Александр Аулов в интервью aif.ruaif.ru.
Судмедэксперт Александр Аулов высказал мнение о том, что от пропавших Усольцевых за время, прошедшее с момента их исчезновения в сентябре 2025 года, могли остаться только кости, особенно если они не были захоронены, а лежали в земле.
«Уже прошли осень, зима, весна, и вот уже наступило лето. Если тела просто остались лежать на земле, то сейчас там можно обнаружить только кости — всё остальное уничтожено зверями, птицами и процессами гниения. Есть вероятность, что сохранились какие-то фрагменты одежды, но в остальном не осталось ничего», — рассказал судмедэксперт.
Полковник медицинской службы не может точно сказать, найдут Усольцевых или нет, однако считает, что использование собак уже утратило свою эффективность.
«Запах практически исчез, а личных вещей пропавших, которые можно было бы дать для занюхивания, скорее всего, нет», — уверен эксперт, подчеркнув, что вся надежда теперь на людей.
Отметим, что схожей версии придерживаются и другие эксперты. В частности, бывший спасатель Юрий Раилко считает, что поиски Усольцевых становятся малоэффективными. Из-за высокой травы с дронов ничего нельзя будет увидеть на земле, передвигаться становится тяжело, а следов останков все еще не нашли.
«Если они погибли, я думаю, их бы уже нашли», — отметил Раилко. Он не исключает, что Усольцевы могли стать жертвами криминала или сбежать за границу.
Напомним, что 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы исчезли 28 сентября 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья. Они отправились в поход к скальному массиву Буратинка, когда погода резко испортилась. Известно, что они легко были одеты.
Самые масштабные за годы поиски, в которых участвовали более 1,5 тысяч человек, не привели к результатам. В Кутурчине был найден лишь автомобиль, в котором приехала семья. В бардачке находились 300 тысяч рублей наличными.
Следствие публично придерживается версии, что Усольцевы стали жертвами несчастного случая. За месяцы поисков были обследованы все окрестности Кутурчина, изучены пещеры, но следов пропавшей семьи Усольцевых пока не найдено.
В настоящее время поиски возобновились. Теперь в них участвуют только следователи и спасатели, а также профессиональные волонтеры. Доступ простых людей и СМИ к месту поисков закрыли.