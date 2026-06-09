Юрист Леонова сообщила, что с работы можно уйти из-за жары в 28 и более градусов

Сотрудники могут отказаться от выполнения своих обязанностей в жару, если температура в офисе превышает 28 градусов. Об этом сообщила кандидат юридических наук Ольга Леонова.
— Высокая температура в офисе может стать основанием для отказа от работы, если она превышает допустимые нормы. Для офисных сотрудников с сидячей и малоподвижной работой максимальная допустимая температура летом — 28 градусов, — цитирует ее РИА Новости.
По словам специалиста, высокая температура в помещении может негативно сказаться на здоровье работников. В такой ситуации сотрудник может приостановить работу, уведомив об этом начальство в письменной форме, указав показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег.
Юрист отметила в беседе с агентством, что до получения ответа работник не должен покидать рабочее место, так как это могут расценить как прогул.
Ранее адвокат Вадим Багатурия рассказал, что если в офисе в жаркую погоду не работает кондиционер, то работодателю могут выписать штраф. По его словам, в случае неработающего кондиционера работник может пожаловаться в службу охраны труда, Государственную инспекцию труда, Роспотребнадзор или прокуратуру.