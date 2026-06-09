Юрист Леонова сообщила, что с работы можно уйти из-за жары в 28 и более градусов

Ранее адвокат Вадим Багатурия рассказал, что если в офисе в жаркую погоду не работает кондиционер, то работодателю могут выписать штраф. По его словам, в случае неработающего кондиционера работник может пожаловаться в службу охраны труда, Государственную инспекцию труда, Роспотребнадзор или прокуратуру.