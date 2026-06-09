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В Хабаровском крае задержан закладчик с особо крупной партией карфентанила

Во время оперативных мероприятий в гаражном кооперативе города Юности у подозреваемого изъяли свёртки с запрещённым веществом весом 0,97 грамма.

В Хабаровском крае полицейские задержали 25-летнего жителя Хабаровска, которого подозревают в сбыте наркотиков в Комсомольске-на-Амуре. Мужчину поймали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время оперативных мероприятий в гаражном кооперативе города Юности у подозреваемого изъяли свёртки с запрещённым веществом весом 0,97 грамма. Затем полицейские провели обыск по месту его жительства и нашли ещё один свёрток весом 22,52 грамма.

Экспертиза показала, что изъятое вещество — карфентанил. Общая масса составила 23,49 грамма, что относится к особо крупному размеру.

По данным следствия, парень нашёл нелегальный заработок через интернет. Ему в мессенджере присылали координаты тайников в Хабаровске, он забирал наркотики, перевозил их в Комсомольск-на-Амуре, фасовал и раскладывал по новым закладкам. За каждый такой тайник подозреваемый получал 500 рублей.

«Работал на наркомагазин в течение года. Раскладывая накротики, я вредил жителям данных городов. В содеянном раскаиваюсь», — сказал злоумышленник на допросе перед камерой.

Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств. Санкция статьи предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый, ранее судимый за кражу, заключён под стражу.