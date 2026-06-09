В Хабаровском крае задержан закладчик с особо крупной партией карфентанила

По данным следствия, парень нашёл нелегальный заработок через интернет. Ему в мессенджере присылали координаты тайников в Хабаровске, он забирал наркотики, перевозил их в Комсомольск-на-Амуре, фасовал и раскладывал по новым закладкам. За каждый такой тайник подозреваемый получал 500 рублей.